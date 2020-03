Un traghetto speciale per trasferire i 100 turisti in quarantena nell’hotel di Ischia, dove alloggiava il primo contagiato da Coronavirus sull’isola. L’operazione, prevista nel pomeriggio, è stata organizzata dalla task force di Regione e Protezione Civile con il coordinamento dell’ Autorità marittima. I turisti in quarantena arriveranno al porto di Ischia con destinazione Pozzuoli e da lì in bus torneranno ai Comuni di provenienza.