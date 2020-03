Coronavirus, Johnson: “Lavatevi le mani cantando ‘Happy birthday'”

Londra, 3 mar. (Adnkronos) – “Lavarsi le mani con sapone e acqua calda per il tempo necessario a cantare due volte buon compleanno. Non dobbiamo dimenticare cosa possiamo fare per prevenire questo virus”. Lo ha detto il primo ministro Boris Johnson presentando il Piano d’azione britannico contro il .

“Comprendo appieno la preoccupazione pubblica per la diffusione globale del virus – ha detto ancora – ed è molto probabile che vedremo un numero crescente di casi. Mantenere il Regno Unito sicuro è la priorità principale del governo”.

“Faremo in modo che il servizio sanitario nazionale riceva tutto il sostegno di cui ha bisogno – ha aggiunto -. Il nostro paese rimane estremamente ben preparato com’è stato fin dall’inizio dell’epidemia diversi mesi fa”.