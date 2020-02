Coronavirus, Juve-Inter a porte chiuse

Roma, 27 feb. – (Adnkronos) – Ora è ufficiale: il big match della 26esima giornata di Serie A, Juventus-Inter, in programma domenica 1° marzo alle 20.45 all’Allianz Stadium si giocherà a porte chiuse per l’. Ad annunciarlo la Lega di Serie A in una nota dove aggiunge che si giocheranno senza pubblico altre quattro partite della settima giornata di ritorno: Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia.

La Lega di Serie A ha anche annunciato le date dei recuperi della 25esima giornata: mercoledì 11 marzo 2020 (ore 15), Verona-Cagliari; mercoledì 11 marzo (18:30), Torino-Parma. La programmazione dei recuperi di Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria sarà resa nota successivamente. Infine rese note anche le variazioni del 27° e 28° turno: sabato 7 marzo 2020 (ore 15), Torino-Udinese, lunedì 9 marzo 2020 (ore 20:45), Lecce-Milan (Sky). Sabato 14 marzo 2020 (ore 15), Brescia-Genoa; domenica 15 marzo 2020 (ore 15), Sassuolo-Verona.