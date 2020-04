Coronavirus, Kelyon: ecco MoniQua, l’app made in Napoli per monitorare i contagi

Una app gratuita per medici famiglia e pazienti: si chiama MoniQua ed è una app messa a punto da Kelyon, società napoletana di sanità digitale. MoniQua, spiegano dall’azienda, è una soluzione digitale per monitorare e contrastare il Covid-10, rivolta a cittadini-pazienti, medici, in particolare medici di famiglia, e autorità sanitarie e istituzionali. MoniQua comprende un’app per smartphone che permette ai cittadini-pazienti di compilare autovalutazioni quotidiane dei propri sintomi e parametri vitali, come per esempio la temperatura corporea, di comunicare direttamente col proprio medico attraverso canali sicuri e di reperire informazioni ufficiali e attendibili sul coronavirus e sui comportamenti da seguire durante l’isolamento. “Data la nostra esperienza nello sviluppo di Software medical device – spiega Gaetano Cafiero, Ceo di Kelyon – ci è apparso chiaro fin da subito che un’emergenza sanitaria del genere aveva bisogno di strumenti per sostenere e tutelare i medici di famiglia, mettendoli in condizione di assistere i cittadini-pazienti in isolamento domiciliare e individuare precocemente i nuovi casi, senza correre a loro volta il rischio di essere contagiati”. “Personalmente – aggiunge – penso che i medici di famiglia rappresentino le figure fondamentali nel nostro sistema sanitario”. “Come azienda responsabile vogliamo contribuire in questa fase delicata – conclude – offrendo gratuitamente MoniQua fino alla fine dell’anno a enti pubblici, società mediche e strutture sanitarie che ne facciano richiesta”.