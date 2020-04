Coronavirus, Kimbo: 200 euro mensili in più ai dipendenti per tutto il periodo dell’emergenza

Kimbo ha deciso di riconoscere un premio, pari a 200 euro al mese, “a tutti i dipendenti che, in questo periodo difficile legato all’emergenza sanitaria Covid-19, stanno garantendo l’attività industriale senza soluzione di continuità”. Lo comunica l’azienda leader nella produzione di caffè in un una nota in cui si precisa che “l’incremento salariale sarà riconosciuto dal mese di marzo sino a quando non cesserà l’emergenza Covid19 e sarà parametrata all’effettiva presenza garantita da ciascun dipendente”. Alla cessazione delle restrizioni Kimbo corrisponderà inoltre agli stessi dipendenti un bonus di 300 euro “al raggiungimento di condivisi obiettivi aziendali”. “L’iniziativa – si legge nella nota – si aggiunge alle altre realizzate da Kimbo per la tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei propri stakeholders: smart working per tutto il personale non coinvolto nel processo industriale, investimenti effettuati per garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti, disponibilità di dispositivi di protezione individuale, sanificazioni degli ambienti di lavoro”.

“In un momento così difficile e delicato, desideriamo offrire un gesto concreto di ringraziamento verso i dipendenti Kimbo che stanno incessantemente assicurando la produzione del nostro caffè, rendendolo sempre disponibile nella GDO e ai consumatori” afferma Roberto Grasso, Ad di Kimbo. E annuncia che “l’azienda sta inoltre studiando un progetto solidale ad hoc, che possa essere di supporto alle esigenze sanitarie e sociali locali, per garantire, ancora una volta, la sua presenza e supporto”.