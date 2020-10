Coronavirus, la Campania sfonda il muro dei 2 mila contagi. 12 morti. Sos posti letto

Ci sono 2.280 positivi oggi in Campania, il dato più alto di sempre anche in relazione ai tamponi. Dei contagiati di oggi, 100 sono sintomatici e 2.180 asintomatici. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 15.801. Lo comunica l’unità di crisi della Regione. I decessi, avvenuti tra il 20 e il 22 ottobre, ma registrati oggi, sono dodici, mentre sono 194 le persone guarite. In totale, la Campania, dall’inizio dell’emergenza Covid, registra 34.305 positivi su 830.767 tamponi. I deceduti sono 563, 9.107 i guariti.

I posti letto di degenza per pazienti Covid ancora liberi sono soltanto 24 in tutta la Campania. È quanto emerge dal report quotidiano diffuso dall’unita’ di crisi della Regione. Ci sono attualmente 1.090 persone ricoverate in degenza, 53 piu’ di ieri, su 1.114 posti complessivi. Aumentano anche i ricoveri in terapia intensiva: sono 98 i posti letto occupati, quattro più di ieri, su 227 disponibili.