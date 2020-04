Coronavirus, la casa guscio: salute e smart working, non si torna indietro. Ecco l’interior design post pandemia

di Grazia Torre*

La forzata permanenza di due mesi in casa con tutta la famiglia ha messo in crisi l’idea di un sistema abitativo basato fondamentalmente sulla convivialità come momento di riunione dopo le mille attività quotidiane condotte all’esterno. Cosa che va benissimo, ma potrebbero essere diverse le attività che si continueranno a svolgere da casa nei prossimi tempi e per ognuna occorrerà un’adeguata sistemazione. Innanzitutto occorrerà riconsiderare l’ingresso/disimpegno come stanza filtro con l’esterno, dove lasciare a decontaminarsi tutto quello portiamo da fuori, cappotto, mascherine, scarpe ecc. Poi si rivaluteranno di nuovo balconi e terrazzi come occasione di vivere qualche ora all’aperto senza uscire di casa. Ma questa pandemia, entrata come un ciclone da un giorno all’altro, nella vita di tutti noi ha introdotto due grandi novità a cui presumibilmente gli italiani potrebbero non voler più rinunciare, e per attuarle in maniera stabile sarà necessario la volontà da parte degli amministratori a continuare e migliorare ancora questo percorso appena iniziato.

Sto parlando dello smart working e dell’assistenza sanitaria a domicilio. Il primo è già in essere, la seconda invece è auspicabile che sia introdotta a breve termine. Entrambi sono pratiche già molto diffuse in tutti i paesi del mondo più all’avanguardia, ma che da noi, come tutte le novità stentavano a decollare. Ora questa pandemia invece li ha spinti di forza nella nostra vita quotidiana strappandole a quel limbo d’incertezza dove solitamente chi ha superato gli anta mette l’innovazione tecnologica.

“D’ora in poi non sarà più la stessa cosa”, è il ritornello che sentiamo quotidianamente ripetere. Di fatto, quanto e cosa riusciremo a cambiare visto che l’essere umano è abitudinario e tendenzialmente poco incline a fare tesoro delle esperienze del passato, specialmente se il passato è quello degli altri, lo vedremo poi.

Due cose però sono sicura che accadranno, perché per queste è avvenuto il magico momento in cui il bisogno incontra la tecnologia.

Quando riprenderemo il lavoro e la vita frenetica, con tutti gli spostamenti tra casa e ufficio sfidando la sorte sui mezzi pubblici, chi ha iniziato a lavorare in smart working non vorrà più rinunciarci, o per lo meno non completamente. E tutti noi non potremo che essere d’accordo, perché se così non fosse prevedo scene apocalittiche di ingorghi di auto e tassi d’inquinamento alle stelle da vanificare gli unici benefici tangibili che quest’epidemia ha portato, quelli alla natura.

L’altro aspetto è quello del potenziamento del servizio sanitario domiciliare. Visto che, come dicono autorevoli esperti, a parte il periodico ritorno di questo virus, in futuro dovremo convivere con gli attacchi di altri virus e con epidemie di varia portata, sarebbe proprio il caso di pensare ad un’alternativa domiciliare al ricovero ospedaliero. Oggi le attrezzature diagnostiche e di monitoraggio hanno raggiunto prestazioni altissime a fronte di ingombri e pesi ridottissimi. Per cui il COVID_19, ma anche molte altre malattie, in particolare quelle croniche e poi anziani e disabili, almeno nella fase iniziale, potrebbero essere curati in casa decongestionando gli ospedali e riservandoli alle patologie più gravi e ai meno abbienti. E immagino squadre di medici e infermieri in visita domiciliare, in giro per la città, magari su auto e scooter elettrici…

Entrambi i fenomeni ovviamente richiedono però case idonee, ed è qui che subentriamo noi Architetti. In realtà non servono grandi cambiamenti, ma solo una rimodulazione degli spazi con una razionalità diversa che oltre a favorire la convivialità, tenga conto anche dell’esigenze di lavoro e di benessere. E per chi non ha la fortuna di poter dedicare loro un’intera stanza può ripiegare ottimizzando gli spazi e rendendo più funzionali quelli utilizzati per meno ore, come la camera da letto e il secondo bagno. Entrambi, con l’ausilio di contenitori o arredi trasformabili, possono trasformarsi rispettivamente in ufficio e stanza di benessere/cura, con luminosità e colori adeguati, utilizzando nel secondo caso anche materiali sanificabili, ma gradevoli e una giusta attenzione al sistema di areazione.

E poi, se comprensibilmente, non sapete orientarvi, il consiglio è quello di chiamare uno dei 9235 Architetti iscritti al nostro Ordine professionale. Arredare una casa non è mai solo una questione di gusto o d’impianti. E’ avere la visione di una qualità di vita e trasferirla nel progetto. E’ mettere insieme la cultura umanistica e quella tecnica, è saper interpretare il cambiamento non dimenticando la lezione del passato, è comprendere una necessità ed offrire una risposta. Se davvero questa ripartenza potrà essere una grande occasione per migliorare la vita, questa volta ricominciamo dalla casa.

*Architetto, consigliera e coordinatrice Dipartimento Lavoro

e Innovazione dell’Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia