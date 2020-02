Coronavirus, la Cisl Campania: I taxi non si fermano, ma occorre un decalogo

“L’emergenza coronavirus non ferma il trasporto pubblico e quindi neanche il servizio taxi, ma chiediamo alle istituzioni di dettare un decalogo di comportamenti e buone prassi da attuare nell’esercizio dell’attivita’ lavorativa oltre alla possibilita’ di accedere in maniera rapida anche ai presidi medico-chirurgici come i disinfettanti in gel, le mascherine, i guanti in lattice e gli spray per l’igienizzazione dei veicoli che sono diventati introvabili”. Lo dice Alfonso Langella, segretario generale della Fit Cisl Campania. “Consapevoli della straordinarieta’ di questo momento – conclude – nessuno si fermera’ nonostante i timori che “Consapevoli della straordinarieta’ di questo momento – conclude – nessuno si fermera’ nonostante i timori che umanamente possono avere i tassisti”