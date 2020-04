Coronavirus, la città post pandemia: istruzioni per l’uso

di Grazia Torre*

Anche se in cuor nostro tutti speriamo che questa pandemia si risolva in una “bolla di sapone” e che trovato il vaccino (si spera al più presto), si torni alla vita di prima, molti sono i segnali che ci fanno capire che però la vita di prima non era proprio tra le migliori che potessimo auspicarci. Il mare lungo la costa, un tempo melmoso ed oggi caraibico, l’aria tersa con visibilità che raggiunge lontananze mai immaginate, animali, anche delfini, che si affacciano indisturbati in città e fiori che spuntano, complici la primavera, rigogliosi da qualsiasi crepa di strada o di muro, sono tutti segnali di una natura che si sta riprendendo il suo spazio. D’altronde il proverbio “ in natura i buchi si riempiono” la dice lunga. E quindi, comunque vada, sarebbe cosa saggia ripensare ai nostri stili di vita immaginando qualcosa di meno frenetico, di più vicino alla natura che non alla macchina, che tenga conto dei ritmi circadiani, delle stagioni, e magari anche dei sentimenti. Ma noi da circa tre secoli, abbiamo fatto una scelta, abbandonando le campagne ci siamo riversati nella città e qui abbiamo acconsentito a diventare di giorno in giorno sempre più prigioneri dei mille indispensabili impegni di cui ci siamo fatti carico per avere l’onore di far parte di questa comunità.

Lontani dalla metropoli, ora è possibile

Ora la tecnologia digitale ci fornisce un grande assist per ripensare a questa nostra scelta. Lo smart working e le comunicazioni web alle quali abbiamo dovuto di forza abituarci durante questa quarantena, ci rendono di fatto inutile essere sempre fisicamente al centro della città. Ora potremmo anche cominciare a pensare di allontanarci verso luoghi più ameni e spostarci in centro solo saltuariamente per vivere in un luogo dove tutto è a portata di mano, scuola, ufficio, bar, chiesa, ospedale, comune. Come lo smart working sarà d’incoraggiamento per cambiare stile di vita, così la paura di nuovi contagi durante grandi assembramenti di persone, farà da deterrente nel perseguire le vecchie abitudini considerate ormai a rischio. Per cui, almeno per un anno, saranno sconsigliati vivamente convention, partite allo stadio, fiere, aperitivi, spiagge affollate e ristoranti con le file fuori. E nonostante ci si stia scervellando per trovare una soluzione, la più ovvia sarà ridurre i posti e recuperare le spese alzando i prezzi, e già questo darà luogo ad una selezione naturale. Allora ben vengano luoghi meno cool, più appartati, magari meno alla moda, ma più intimi, sicuri e meno costosi.

La teoria dei 15 minuti. Come scongiurare la rivincita delle auto

Se invece continueremo ad abitare ancora in città, la via di mezzo potrebbe essere riorganizzare la città con la logica del buon vecchio quartiere, dove tutto risulti a portata di mano, anzi di piede, e per l’esattezza di 15 minuti a piedi. Esiste infatti una teoria che si chiama “La città dei 15 minuti”, il cui punto di forza è eliminare il più possibile le auto creando delle comunità autosufficienti all’interno di ogni quartiere. Beni e servizi di prima necessità come negozi di alimentari, scuole, ambulatori, bar, panifici e parchi si troveranno tutti entro il raggio di una breve passeggiata o pedalata. L’autore di questa nuova visione di città è Carlos Moreno, professore alla Sorbonne, esperto internazionale di Smart City, esperto di città e territori del futuro e insignito Cavaliere della Legion d’Onore per questi suoi studi. “La vicinanza è la chiave per rendere le città vitali e le città dovrebbero essere ridisegnate in modo che le persone possano accedere alle funzioni sociali di base all’interno dei propri quartieri nel breve tempo di 15 minuti a piedi o in bicicletta. Il design urbano tradizionale, con persone che si recano in un centro a distanza, è obsoleto.” dice Moreno già da qualche anno ispirandosi alle teorie di Jane Jacobs, urbanista e attivista americana.

Ora che nei mezzi pubblici bisognerà evitare affollamenti ed adottare alcune inevitabili precauzioni, potrebbe accadere un pericoloso quanto inopportuno ritorno all’utilizzo massivo delle auto, con gravi ripercussioni a livello di inquinamento ambientale. La soluzione più immediata, che potrebbe fare da volano anche per una ripresa dell’economia, potrebbe allora essere proprio questa della “città dei 15 minuti”, per la quale basterebbe solo incoraggiare l’apertura di uffici, servizi e negozi più piccoli, ma in numero maggiore, dislocati per i vari quartieri. Volendo, potremmo inoltre pensare anche ad incentivare degli orti urbani per fornire, almeno in parte, frutta e verdura a Km 0 e promuovere l’uso di mezzi di locomozione elettrici.

Incentivare l’economia di quartiere

Ma come incoraggiare le piccole imprese locali, già gravemente provate da due mesi di fermo? Sicuramente riconoscendo loro finalmente un’utilità sociale e diminuendo la pressione fiscale. Per anni queste imprese sono state demonizzate, quando in realtà sono loro il motore propulsivo di un quartiere. Oltre a tenerlo in vita richiamando gente, i negozi di quartiere contribuiscono anche alla sicurezza di un territorio sia per la presenza costante di personale, sia per l’illuminazione nelle ore notturne, ed ora che non ci si potrà più riunire in grossi numeri e in grossi spazi, comunque le piccole attività di quartiere contribuiranno a far incontrare fisicamente tra di loro almeno i vicini. E questo servirà sicuramente a migliorare la qualità della nostra vita ed è forse l’unica alternativa più semplice ed immediata per evitare che chiusura, diffidenza e miseria ci conducano velocemente ad un nuovo Medioevo.

*Consigliera e coordinatrice del Dipartimento Lavoro,

Nuove opportunità e Innovazione

dell’Ordine Architetti PPC di Napoli e Provincia