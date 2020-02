Coronavirus, la Commissione Europea stanzia 232 milioni

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Commissione europea ha stanziato 232 milioni per la preparazione, la prevenzione e il contenimento del coronavirus Covid 19 a livello globale.

Parte di questi fondi verra’ immediatamente assegnata a diversi settori, mentre il resto nei prossimi mesi.

“Poiche’ i casi continuano a salire, la salute pubblica e’ la priorita’ numero uno. Che si tratti di aumentare la preparazione in Europa, in Cina o altrove, la comunita’ internazionale deve lavorare insieme. L’Europa e’ qui per svolgere un ruolo di primo piano”, ha affermato Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea.

Per Janez Lenarcic, commissario per la gestione delle crisi e coordinatore europeo della risposta alle emergenze, “con oltre 2.600 vite gia’ perse, non c’e’ altra scelta che prepararsi a tutti i livelli. Il nostro nuovo pacchetto di aiuti sosterra’ l’Organizzazione mondiale della sanita’ e indirizzera’ i finanziamenti per garantire che i paesi con sistemi sanitari piu’ deboli non vengano lasciati indietro. Il nostro obiettivo e’ contenere l’epidemia a livello globale”.

“Alla luce della situazione in rapida evoluzione – dice Stella Kyriakides, Commissaria per la salute e la sicurezza alimentare -, siamo pronti ad aumentare la nostra assistenza. In questo senso, una missione congiunta di esperti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e l’Organizzazione mondiale della sanita’ partira’ in Italia questa settimana per sostenere le autorita’ italiane”.

I nuovi finanziamenti dell’UE aiuteranno a rilevare e diagnosticare la malattia, a curare le persone infette e a prevenire un’ulteriore trasmissione del virus.

