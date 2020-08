Coronavirus, la cura Ascierto funziona. Studio pubblicato sul Journal of Immunotherapy of Cancer

Circa quattromila persone trattate in tutta Italia e su cui si sono avuti degli ottimi risultati. Anche se la fase 3 non ha dato gli esiti sperati, restano le vite salvate e alcuni dati imponderabili. La cura Ascierto funziona. Non su tutti i pazienti colpiti da Covid 19, ma su molti si. E’ quanto emerge da uno studio condotto da Paolo Ascierto e da Vincenzo Montesarchio, oncologo del Pascale, il primo, dell’Ospedale dei Colli il secondo, pubblicato sul Journal of Immunotherapy of Cancer (JITC). I dati, si legge in una nota, rivelano che l’anti-interleuchina-6 (Tocilizumab e Sorilumab) sottocute può funzionare; i due farmaci funzionano meglio nei pazienti non intubati; i livelli basali di interleuchina-6 sono cruciali e necessari nella selezione dei pazienti; PCR, NRL ed eosinofili sono biomarcatori utili per il follow-up.