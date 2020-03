Coronavirus, la Fca Pomigliano si ferma fino al 16 marzo

Lo stabilimento Fca di Pomigliano d’Arco si fermerà da oggi e fino al 16 marzo per consentire le “applicazioni organizzative previste dal decreto governativo” in tema di coronavirus. Lo rende noto Aniello Guarino, coordinatore del settore Automotive per la Fim di Napoli. La decisione è arrivata dopo che i sindacati nella serata di ieri hanno incontrato i vertici aziendali per discutere dei decreti governativi e delle preoccupazioni dei lavoratori sfociate ieri nello sciopero di alcune decine di tute blu del reparto montaggio per circa un’ora. “Abbiamo chiesto di far rispettare tutte le norme previste dal decreto del Governo – ha spiegato Guarino – proponendo una fermata temporanea per consentire le applicazioni organizzative. Pertanto si è deciso per la sospensione lavorativa per lo stabilimento di Pomigliano dal primo turno di oggi con rientro il 16 marzo, mentre a Nola e al reparto presse la sospensione riguarderà solo la giornata di oggi. Il reparto affidabilità invece lavorerà regolarmente”.