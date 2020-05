Coronavirus, la Regione Campania stanzia 7 mln di euro per la ricerca

La Campania ha stanziato 7 milioni di euro di sostegno alla ricerca scientifica in relazione all’emergenza coronavirus e si avvarra’ di un gruppo di scienziati campani. Lo ha annunciato il presidente della Giunta regionale Vincenzo de Luca in una conferenza stampa a Napoli. In Campania saranno realizzati anche alcuni ventilatori polmonari, che mancavano soprattutto nella prima fase dell’emergenza. Per quanto riguarda i cittadini, partira’ una app che consentira’ di poter trasferire costantemente i loro dati alle Asl. Un programma di controllo, ha specificato De Luca, che si svolgera’ nel pieno rispetto della privacy. “La Campania si propone come regione all’avanguardia anche per il futuro”, ha concluso.