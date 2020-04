Coronavirus, la scienziata Colao dice stop al lockdown in Campania

“Continuare con il lockdown, senza alcuna modifica rispetto alla prima fase, significherebbe che c’è stata un’analisi della situazione solo parziale da parte della politica”. Lo ha dichiarato la professoressa Annamaria Colao, Cattedra Unesco in Educazione alla salute e allo sviluppo sostenibile presso l’Universita’ Federico II di Napoli, che in una lunga intervista al giornale online “Ricerca & salute” ha fatto il punto della situazione in Campania e in Italia sull’emergenza Coronavirus. “Osservando il rapporto tra numero di individui positivi al Sars-Cov-19 – ha proseguito Colao – pazienti gravi che necessitano di ricovero in terapia intensiva e pazienti guariti, è evidente che si possa e si debba riaprire, con diversi gradi di apertura”. La professoressa ha quindi auspicato il prolungamento delle “misure di isolamento per i soggetti a maggior rischio di contrarre il Covid in modo più severo: gli ultrasettantacinquenni, i pazienti con comorbidità severe, come diabete, obesità, malattie polmonari e cardiache croniche, o tumori, a maggior ragione se uomini, visto il noto rapporto sfavorevole per il sesso maschile. Si potrebbe quindi riaprire favorendo un’apertura per fasce di popolazione, a cominciare dai più giovani, che hanno un rischio ridotto di sviluppare la malattia in modo severo”, ha aggiunto la titolare di Cattedra Unesco proponendo il tampone per chi riprende a lavorare e l’adozione del modello Veneto dove “da subito sono stati eseguiti su larghe fasce di cittadinanza, a prescindere dai sintomi, permettendo cosi’ una prima e fondamentale mappatura del contagio”.

“La Campania – ha spiegato la professoressa Colao- è tra le regioni che hanno effettuato meno tamponi. Inizialmente, forse il dato relativo ad un aumento del numero dei soggetti positivi che fisiologicamente aumenta con l’aumentare dei tamponi, ha spaventato. Invece, contestualizzare questi dati avrebbe mostrato che incrementare i tamponi significava in realtà aumentare il controllo sul contagio”. “In verità – ha concluso – poiché il numero dei tamponi che oggi si effettuano su tutto il territorio nazionale è molto superiore rispetto all’inizio dell’epidemia, il numero dei soggetti contagiati attualmente è molto più basso”.