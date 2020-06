Coronavirus: Lagarde, ‘fiducia in politiche governi fondamentale per ridurre incertezza’

Roma, 13 giu. (Adnkronos) – Per far fronte “all’ansia e alle preoccupazioni delle famiglie per i loro redditi futuri e che temono in particolare di perdere i loro posti di lavoro una volta che saranno stati eliminati i sostegni dei governi”, “è importante che la ripresa sia gestita correttamente e che l’economia sia adeguatamente stimolata. La fiducia nelle politiche dei governo è fondamentale per ridurre l’incertezza, che è essa stessa una forma di stimolo”. Ad affermarlo è il presidente della Bce, Christine Lagarde nel corso del suo intervento in modalità videoconferenza agli Stati generali dell’Economia che si svolgono oggi a Roma.