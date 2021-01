Coronavirus: l’allarme del sindaco di Capizzi, ‘cittadini con sospetto Covid stanno in silenzio’

Palermo, 2 gen. (Adnkronos) – “Purtroppo abbiamo registrato l’ennesimo decesso per Covid nella nostra comunità. Un cittadino che osservava tutte le norme, eppure neanche questa diligenza ha potuto fare nulla nei confronti di questo terribile virus che lo ha travolto in pochi giorni. Io già intravedevo l’ipotesi che numerosi positivi asintomatici, ignari di tale circostanze, girovagassero per il paese rappresentando una minaccia. Qualcuno gridava al terrorismo psicologico, altri al procurato allarme e invece era la pura realtà, frutto di un’analisi e di uno studio approfondito sull’evoluzione epidemiologica”. E’ il grido di allarme lanciato dal sindaco di Capizzi, piccolo centro del messinese, Leonardo Principato Trosso, dopo l’ennesimo decesso per Covid.