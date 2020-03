Coronavirus, l’Asl: 5 positivi nel Casertano, casi non gravi. Ma il sindaco di Cesa chiude le scuole

Sono cinque in totale i casi di contagio da Coronavirus nel Casertano. Ai tre emersi nei giorni scorsi – la 24enne di Caserta, l’uomo di Mondragone e la donna di Cesa – si sono aggiunti una coppia di Bellona, marito e moglie, che ha avuto contatti con persone provenienti dalla Lombardia, e per i quali si attende il responso ultimo dell’Istituto Superiore di Sanità. “Nessun caso presenta sintomi di particolare gravità – spiega il direttore generale dell’Asl di Caserta Ferdinando Russo – per questo al momento è tutto sotto controllo. Come negli altri casi, anche in quello di Bellona, i medici del Servizio di Epidemiologia, stanno effettuando le indagini sui contatti avuti da queste persone risultate positive al tampone”. Al momento, per tutti i casi accertati nel Casertano dai tamponi praticati al Cotugno di Napoli, è poi arrivata la conferma dall’Istituto Superiore di Sanità; “stiamo applicando bene il protocollo, e soprattutto i tamponi vengono fatti a chi ha avuto contatti con le zone colpite o ha sintomi evidenti” conclude Russo. Al solo scopo di precauzione, e senza voler creare allarmismo, chiudiamo le scuole cittadine, di ogni ordine e grado, pubbliche e private. Invitiamo i cittadini ad adottare tutte i comportamenti precauzionali tesi a prevenire il contagio”. A Cesa sindaco, Enzo Guida, “al solo scopo di precauzione, e senza voler creare allarmismo”, ha disposto “la chiusura delle scuole cittadine, di ogni ordine e grado, pubbliche e private. Invitiamo i cittadini ad adottare tutte i comportamenti precauzionali tesi a prevenire il contagio”.