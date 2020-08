Coronavirus, l’Asl Napoli 1: Da domani tamponi anche nel presidio sanitario del Frullone

L’Asl Napoli 1 comunica che è possibile effettuare il tampone per coloro che rientrano dall’estero a partire da domani mattina alle 9. Gli interessati sono obbligati ad inviare una mail all’indirizzo dichiarazione.viaggiatore@aslnapoli1centro.it e poi presentarsi il giorno successivo nel presidio del Frullone in via Comunale del Principe 13/a Napoli per il tampone. L’Asl ha diramato delle linee guida dopo che ieri numerosi campani si erano recati all’ospedale Cotugno spontaneamente per sottoporsi al test. Chi rientra in Campania, come da ordinanza regionale del 12 agosto, è obbligato a segnalarsi entro 24 ore al competente dipartimento di prevenzione dell’Asl e a osservare il regime di isolamento domiciliare fiduciario per 14 giorni che termina al momento dell’eventuale esito negativo degli esami. Si raccomanda a chiunque sia rientrato in Campania dall’estero negli ultimi 14 giorni di seguire la stessa procedura. È anche possibile chiedere informazioni al numero verde 800909699.