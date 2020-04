Coronavirus, le criticità della Fase 2

di Claudio Pisapia*

La fase due che dovrebbe garantire la ripresa del paese, presenta due criticità di fondo: una strettamente economica e finanziaria legata al sistema delle imprese che è quella che più ci interessa, l’altra direttamente correlata è quella di ordine medico e sanitario e l’organizzazione stessa sul territorio nazionale.

A meno di una settimana lavorativa dall’inizio della fase 2 il tutto è governato da un silenzio assordante del Governo e delle numerosissime task force.

Questo corroborato dal fatto che l’europa ieri ha dato tutt’altro che certezze al nostro Paese senza peraltro parlare minimamente di risorse a disposizione.

L’aspetto economico non può prescindere dal fatto che quanto annunciato dal Governo finora il famigerato decreto dei 750 miliardi si è dimostrato una colossale palla corta relativamente a chi si accolla le garanzie e sulla capacità di indebitamento dell’imprenditoria italiana in un momento così difficile.

A suffragio di ciò c’è l’intervento dell’amministratore delegato di Mediocredito Centrale, Bernardo Mattarella, che parlando della misura, esaltata come la panacea dei piccoli imprenditori (negozianti artigiani stabilimenti balneari affittacamere, ecc.), ci dimostra che se il titolare del prestito salta una rata rischia di ritrovarsi Equitalia in casa per il meccanismo perverso della garanzia statale.

Da qui le motivazioni che ci hanno spinto a scrivere il 29 marzo in rappresentanza di 6 Associazioni (Fedecomtur, Fisapi, Assimea, Unaco, Associazione Imprenditori Nord Milano) e chiedere tra le altre cose l’attivazione di un’incentivo a fondo perduto per i piccoli imprenditori.

Motivando il tutto con una nostra analisi che ha determinato che un provvedimento del genere fondato su un bonus (5 10 e massimo 15 mila € ) legato al fatturato darebbe tranquillità dei piccoli pagamenti a circa 1 milione di imprese scongiurando la chiusura di circa 150mila imprese.

Pare ci abbiano ascoltato e il decreto di aprile che forse vedrà la luce a maggio dovrebbe prevedere un fondo di 10miliardi per i piccoli imprenditori da erogare a fondo perduto.

Aspettiamo fiduciosi.

Il secondo aspetto è quello medico sanitario, anche qui sembra che non ci siano certezze e cosa più grave non mi par ci sia accordo tra le regioni il governo e le task Force.

Le imprese, le nostre imprese, vogliono riaprire, ma riaprire in sicurezza con i dettami del nuovo Dpcm di marzo sul Dlgs 81/08 sicurezza nei luoghi di lavoro. Inoltre le imprese in autotutela e per la salute dei propri dipendenti e di coloro che vengono in contatto con gli stessi, chiedono almeno l’analisi sierologiche per tutti i dipendenti, magari autorizzando laboratori convenzionati, in modo che so possa procedere legalmente e a proprie spese, e poi procedere ai tamponi se necessario.

Il tempo trascorso e il numero di decessi superiori a 25mila e non finisce qui debbono essere da insegnamento per non sbagliare l’atteggiamento e le prescrizioni per la ripartenza.

Bisogna farne tesoro anche relativamente alle cure e al rapporto tra pazienti e Strutture regionali con un vero coordinamento nazionale che è mancato nella fase 1.

I ritardi precedenti non sono ammessi e tollerabili il mondo dell’intrapresa deve ripartire, ma il prezzo non può essere la vita dei dipendenti, degli imprenditori o di coloro che hanno necessità impellenti di lavorare per portare il pane a casa.

Ci vogliono certezze che ad oggi ci sembrano un miraggio noi saremo vigili dalla parte delle imprese e a disposizione di coloro che volessero ascoltare ancora.

* direttore generale FederComTur