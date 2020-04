Coronavirus, le misure delle banche a confronto

Le banche italiane viaggiano a passo più spedito rispetto al Governo. Dopo aver anticipato l’Esecutivo sulle misure di contrasto alla crisi gli istituti di credito guardano già al dopo emergenza, quando inevitabilmente bisognerà ricostruire un tessuto economico prossimo alla devastazione. Intesa Sanpaolo, il gruppo che ha inglobato Banco di Napoli, lancia lo sprint annunciando, tramite il suo a.d Carlo Messina, un piano da 50 miliardi di euro per dare ossigeno alle aziende in difficoltà e un Prestito d’Impatto a tasso zero per le attività sociali. Tra gli altri interveti messi in campo il plafond da 2 miliardi di euro per le imprese associate a Confcommercio, 100 milioni a disposizione della Protezione Civile e altrettanti per finanziare ricerca scientifica e ospedali, estensione del periodo di ferie per i propri dipendenti, noleggio di pc per i clienti costretti a lavorare da casa, aperture di credito per 15 miliardi di euro a marzo, quando l’emergenza Coronavirus ha avuto inizio.

UniCredit ha da poco ampliato le misure del suo Pacchetto Emergenza a disposizione delle imprese con tre opportunità: inanziamenti a medio-lungo termine con sospensione del rimborso della quota capitale delle rate per 3-6 mesi e possibilità di proroga fino a un massimo di 12 mesi; proroga delle linee di import fino a 120 giorni, finalizzata a supportare la gestione del capitale circolante; concessione di linee di credito di liquidità con durata sino a 6 mesi. Per le Pmi invece c’è la possibilità di attivare finanziamenti aggiuntivi rispetto a quellli già in corso, per un importo massimo del 10 per cento delle somme già utilizzate. In collaborazione con Sace, poi, è stato attivato un fondo da 1 miliardo di euro per prestiti della durata massima di 18 mesi da erogare a piccole e medie aziende. Infine per i fornituri è stato attivato l’anticipo di pagamento: le fatture indirizzate a UniCredit saranno pagate a vista e non, come di consueto, a 60 giorni dalla data di emissione.

Sono 42mila le famiglie e 1.200 circa le imprese interessate dal piano di Credem, che investe mezzo miliardo di euro per dare aiuto ai propri clienti. Per le famiglie il plafond è erogabile con prestiti personali per finanziare i consumi a condizioni personalizzate; per le piccole medie imprese, artigiani, agricoltori e liberi professionisti il plafond è erogabile con finanziamenti chirografari per finanziare le esigenze di liquidità e investimenti.

Crédit Agricole si muove in due distinte direzioni grazie a un investimento complessivo di 10 miliardi: plafond di 4 miliardi riservato a tutte le aziende, utilizzabile per finanziamenti nel medio termine con l’intervento delle garanzie messe a disposizione dal Fondo Centrale di Garanzia e da Sace attraverso “Garanzia Italia”. La misura è volta a supportare sia gli investimenti che il capitale circolante per sostenere la ripresa produttiva delle imprese; 2 miliardi per assicurare liquidità immediata alle aziende clienti del Gruppo con l’obiettivo di sostenere le esigenze di capitale circolante, grazie all’utilizzo flessibile delle linee commerciali già accordate. L’obiettivo è quello di favorire la continuità dei pagamenti a fornitori e dipendenti nonostante la progressiva riduzione dei ricavi. Tale misura contribuirà a tutelare il livello occupazionale delle imprese.

La Bcc, che ora fanno capo al Gruppo Iccrea, hanno messo in campo il progetto “La Banca che c’è” rafforzando soluzioni già offerte ai clienti e concedendo prestiti agevolati, nuove linee di credito, azzeramento delle commissioni.

E’ di 5 miliardi di euro l’investimento di Mps – Monte dei Paschi di Siena per dare sostegno alle imprese alle famiglie attraverso sospensione delle rate di restituzione dei finanziamenti, allungamento delle scadenze degli anticipi, nuovi prestiti a tasso agevolato.

Incentrata sulla liquidità alle aziende l’azione di Ubi Banca, che ha messo in campo un plafond da 10 miliardi di euro per dare immediatamente risorse a chi ha dovuto fermarsi a causa del lockdown.

Banca di Credito Popolare di Torre del Greco, invece, oltre a offrire finanziamenti agevolati ai piccoli imprenditori ha deciso di potenziare l’home banking per consentire di effettuare da casa qualsiasi tipo di operazione.

Fondi per l’acquisto di dispositivi di protezione, assegnazione immediata di finanziamenti con il programma Chiro Fast, raddoppio delle garanzie offerte dal Fondo nazionale sono i principali interventi di Mediocredito Centrale.

Bper Banca, il gruppo che ha inglobato Banca della Campania, ha in corso due progetti. Il primo plafond di 100 milioni di euro di finanziamenti si rivolge a privati, liberi professionisti, artigiani, commercianti e piccole imprese con fatturato fino a 1 milione di euro: Il tasso di interesse applicato per finanziamenti fino a 10.000 euro è dello 0% nei primi sei mesi, dai mesi successivi si applica il tasso dell’1 per cento. Per finanziamenti di importi superiori ai 10.000 euro il tasso di interesse è dell’1 per cento sia sul preammortamento che sulla durata residua. Non sono previste spese di istruttoria. La durata dei finanziamenti è di 36 mesi. Il secondo plafond da 1 miliardo di euro di finanziamenti è destinato alle imprese corporate e Pmi clienti della banca. Le aziende possono scegliere tra due tipologie di sostegno: i Prestiti Aziendali e/o l’affidamento di conto corrente. I Prestiti Aziendali prevedono una durata massima di 18 mesi, con il preammortamento massimo di 6 mesi. Non sono previste spese di istruttoria. L’affidamento di conto corrente ha una durata di 12 mesi, con un piano di rientro concordato da subito.

Bnl – Gruppo Bnp Paribas si concentra sul sostegno alle imprese che hanno pagamenti in sospeso con i fornitori ma hanno il flusso di cassa fermo a causa della serrata. Va in questo senso il fondo da 5 miliardi di euro che i clienti possono utilizzare per pagare i propri creditori e non interropere i rapporti commerciali.