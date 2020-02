Coronavirus, Lega: “Se necessario sospendere Schengen”

ROMA (ITALPRESS) – “Quando abbiamo chiesto maggiori controlli alle frontiere ci hanno preso per razzisti” “adesso l’Italia e’ uno dei Paesi nei quali si registra il maggior numero di contagi” da coronavirus, per questo “se necessario chiediamo anche la sospensione di Schengen. La tutela dei cittadini e’ il bene primario”. A dirlo in una intervista all’Italpress e’ l’europarlamentare della Lega Annalisa Tardino che aggiunge: “Servono controlli, ma non indiscriminati. Non possiamo piu’ nemmeno consentire continui sbarchi sulle nostre coste in maniera incontrollata”.

E sulle possibili ricadute economiche dell’epidemia, la parlamentare europea sottolinea: “non possiamo permetterci ulteriori disagi economici derivanti peraltro da una cattiva gestione della vicenda. Ci aspettiamo di essere aiutati”.

