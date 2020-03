Coronavirus, lettera aperta del d.g. del Cotugno: Evitiamo comportamenti irresponsabili

Una lettera aperta, pubblicata sul sito aziendale, al personale dell’azienda dei Colli: “Poche righe per farvi pervenire il mio ringraziamento e la mia vicinanza per quanto state facendo in questi giorni veramente inquietanti”. Maurizio di Mauro è il direttore generale dell’Azienda dei Colli, che comprende anche l’ospedale Cotugno, centro di riferimento regionale per le malattie infettive, nei cui laboratori vengono analizzati i tamponi. E’ nell’ospedale Cotugno che sono ricoverati, dati aggiornati a ieri, i 21 pazienti risultati positivi in Campania. “Approfitto di queste poche righe – dice – perché possiate trasmettere a tutti quanti, al di fuori della nostra sfera sanitaria, familiari, amici e soprattutto giovani, di essere prudenti. Il virus si sconfigge evitando propagazioni quindi bisogna assolutamente evitare luoghi affollati. Evitiamo gesti irresponsabili, evitiamo feste e frequentazioni di locali pubblici dove c’è assembramento. Ditelo principalmente a vostri figli”. “La rapida diffusione del Covid-19 preoccupa tutti – scrive – ciò nonostante, il vostro spirito di abnegazione al lavoro, la vostra grande professionalità, la vostra passione e, consentitemi, il vostro cuore stanno prevalendo su tutte le difficoltà organizzative che incontriamo ogni giorno”. “Ho paura che, in questi giorni in cui sono impegnato a coordinare i percorsi assistenziali, dando il mio modesto contributo alla Regione tutta, voi possiate sentirmi lontano – spiega – Io sono sempre con voi per fronteggiare questo brutto momento dal quale usciremo vincitori”. “Siamo una grande Azienda, inserita in un contesto di una grande sanità regionale – conclude – sono orgoglioso di essere il vostro direttore, ma, prima di tutto di essere uno di voi. Supereremo brillantemente anche questo momento”.