Coronavirus, l’Iss: Da domani più casi nel Centrosud. Le cause? La movida e la folla al mare di 7 giorni fa

“È verosimile che possiamo aspettarci più casi nel weekend al centrosud, e una parte è legata ad alcuni comportamenti assunti negli scorsi weekend”. Lo ha detto il presidente Iss Silvio Brusaferro nel punto stampa in Protezione Civile. “Non dimentichiamo – ha spiegato – che la durata media incubazione tra 4 e 7 giorni. Anche le immagini che abbiamo visto di folle di persone assembrate al mare, a sciare, in piazza, in mega aperitivi…quelli sono luoghi dove probabilmente una parte di queste persone avrà della sintomatologia e potrà risultare positiva nei prossimi giorni. Vediamo le curve, speriamo di sbagliare”.