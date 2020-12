Coronavirus: Lombardia, in terapia intensiva 521 pazienti (-15)

Milano, 24 dic. (Adnkronos) – Diminuiscono in Lombardia i ricoverati in terapia intensiva per Covid 19 e nei reparti. In particolare, in terapia intensiva restano 521 pazienti (-15 rispetto a ieri), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 4.178 (-65 nelle ultime 24 ore). Lo rende noto la Regione Lombardia fornendo i dati sull’emergenza sanitaria. I guariti/dimessi risultano complessivamente 384.670 (+4.920), di cui 3.615 dimessi e 381.055 guariti. I tamponi effettuati sono 32.294, il totale complessivo sale a 4.737.558.