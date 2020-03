Coronavirus, lunedì in Campania un milione di kit per i test rapidi

Lunedì arriveranno in Campania un milione di kit rapidi per il test Covid-19. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso di una diretta Facebook. “Li utilizzeremo per la cautela di medici e infermieri – ha spiegato De Luca – perché se cresce la quantità di medici contagiati faremo fatica a tenere aperti gli ospedali. Questa è la priorità assoluta, tutelare il personale sanitario. Poi procederemo per quanto possibile a fare lo screening al personale impegnato nel trasporto pubblico, a chi lavora nei supermercati, e chiederemo ai prefetti di indicarci gli uffici statali che hanno più contatti con il pubblico”.