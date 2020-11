Coronavirus: mamma Tommaso, ‘in lettera a Conte sogni e timori, da grande vuole fare l’elfo’

Roma, 13 nov. (Adnkronos) – Tommaso ha 5 anni, va alla scuola materna e ama il Natale a tal punto che da grande vuole fare l’elfo. Sogna il Natale tutto l’anno, anche ad agosto, “tanto che ci costringe a chiudere le persiane e travestirci anche in piena estate, raccogliendo doni in un sacco e preparando le consegne al suono di Jingle bells”. A raccontarlo all’Adnkronos è Elena, la mamma di Tommaso, il piccolo che ha scritto una lettera al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ottenendo dal premier la più grande delle rassicurazioni per un bimbo della sua età: per Babbo Natale nessuna stretta anti-Covid e anche quest’anno, mascherina sul volto e igienizzante in tasca, consegnerà regali da un estremo all’altro del pianeta.