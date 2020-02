Coronavirus, Manfredi: Scienza essenziale per la difesa delle vite

“Questa è una grande sfida, è un momento complesso in cui il Paese saprà dare una risposta ed è anche un momento in cui i cittadini capiscono che la scienza è strumento indispensabile per salvaguardare la nostra vita”. Così il ministro per l’Università e la Ricerca, Gaetano Manfredi, in merito all’incremento dei casi di coronavirus in Italia. “Noi abbiamo dei ricercatori straordinari che stanno lavorando su questo tema e lo si sta facendo a livello globale. Mi auguro – ha concluso – che come è accaduto altre volte l’aiuto della scienza risolva i problemi dei cittadini”.