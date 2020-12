Coronavirus: Marcucci, ‘vaccino e Recovery speranze per 2021’

Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “Un anno brutto che speriamo di lasciare alle spalle. Lutti familiari, difficoltà economiche, limitazioni delle libertà individuali, in questo 2020 una pandemia senza precedenti ha spazzato via ogni nostra certezza. Gli auguri per il 2021 sono facili da questo punto di vista, anche perché abbiamo due speranze: il vaccino per recuperare l’interezza delle nostre vite, le risorse europee del Recovery per rimettere in sesto la nostra amata Italia”. Lo scrive in un post sui social rivolto ai suoi sostenitori il capogruppo Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci.