Coronavirus: Massiah (Ubi), ‘banche più veloci se semplificazioni e protezione legale’

Milano, 8 mag. (Adnkronos) – “Credo che un’ulteriore semplificazione delle procedure e una protezione legale sulla responsabilità in caso di bancarotta potrebbe aiutare le banche ad accelerare le pratiche” legate all’erogazione di prestiti garantiti, “ma qui mi fermo”. Lo dice il consigliere delegato di Ubi banca, Victor Massiah, in conference call con gli analisti, a proposito delle misure del Governo sul covid, che il banchiere ritiene siano state “logiche” in questo frangente, anche se “il diavolo è nei dettagli e non è sempre facile. Non credo – afferma – che ci sia una mancanza di volontà da parte del sistema bancario, noi siamo stati fortunati visto che siamo al 40% delle pratiche approvate”.