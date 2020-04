Milano, 28 apr. (Adnkronos) – I medici e gli infermieri arrivati dalla Norvegia per aiutare la Lombardia nella gestione della crisi sanitaria lasciano dopo venti giorni l’ospedale di Seriate (Bergamo) dove erano stati indirizzati quando sono atterrati in Italia, lo scorso 9 aprile. In tutto erano diciannove, quattro medici e quindici infermieri.