Coronavirus: Meloni, ‘Francia e Germania fanno super Stato e ricordano chi comanda’

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – “Ieri la Merkel e Macron si sono incontrati in quello che è l’accordo di Aquisgrana, che è sostanzialmente un accordo bilaterale tra Francia e Germania in cui Francia e Germania fanno il super Stato e si mettono d’accordo su tutto prima di parlare con il resto d’Europa. Tanto per ricordarci che comandano loro, ieri si sono incontrati e hanno fatto questa proposta sul Recovery Fund”. Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, ospite di ‘Fuori dal coro’ in onda stasera su Retequattro.