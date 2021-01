Coronavirus: Minardo (Lega), ‘bar e ristoranti vessati da regole prive di logica’

Palermo, 4 gen. (Adnkronos) – “La vessazione a danno del settore turistico e della ristorazione è inspiegabile. Regole contrastanti e prive di logica rischiano di mettere in ginocchio bar e ristoranti”. A dirlo è Nino Minardo, segretario regionale della Lega in Sicilia, per il quale c’è “un dato incomprensibile nelle regole che il Governo si appresta a varare: il mantenimento della chiusura di bar e ristoranti, a fronte della riapertura degli altri esercizi commerciali per tutta la settimana e, persino, dei centri commerciali, nelle giornate del 7 e 8 gennaio”. “Evidentemente per il Governo sono l’anello debole della catena – sottolinea il leghista -, la parte produttiva da sacrificare, atteso che oramai da settimane sono costretti a uno stop, interrotto da ripartenza di pochi giorni, impossibili da praticare perché contrari a ogni logica di organizzazione aziendale”. Per il deputato leghista critico anche il settore dei ristori che sono “ancora in ritardo e assolutamente insufficienti, per far fronte a una chiusura così lunga e, soprattutto, in coincidenza con il periodo più commercialmente appetibile dell’anno”.