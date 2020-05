Coronavirus: Morra, ‘troppi ritardi negli aiuti di Stato a chi ne ha bisogno, la mafia ne approfitta’ (2)

(Adnkronos) – Il gip Piergiorgio Morosini nell’ordinanza sottolinea ancora “che la bontà dell’intervento pubblico passa anche per una sintonia tra enti locali, rappresentanze di categoria e istituti di credito che è tutta da sperimentare in un territorio maggiormente esposto a forme di illegalità nei circuiti della pubblica amministrazione ed economico finanziario, anche per via della risalente presenza della organizzazione criminale denominata Cosa Nostra”. Insomma, in tempi di Covid la mafia attecchisce ancora più facilmente nel tessuto economico, già indebolito. “La mafia – ribadisce il Presidente dell’Antimafia Nicola Morra – ha più possibilità di liquidità immediata rispetto allo Stato”.