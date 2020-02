Vienna, 26 feb. (Adnkronos) – A Bad Kleinkirchheim, in Carinzia, una 56enne cittadina italiana, che si trovava in in vacanza, è morta la notte scorsa. Non si esclude il contagio da .

“Un turista italiano di 56 anni è morto mercoledì notte – si legge sul sito di ‘Kurier’ – e lo stato della Carinzia riferisce il sospetto di infezione da Coronavirus. Il medico intervenuto non ha potuto escludere tale sospetto, per cui sono scattate le misure per verificare tale ipotesi”.