Coronavirus, movida a Napoli, Ricciardi: Il caos dei giorni scorsi? Ne vedremo presto gli effetti

“Rispetto a quello che e’ successo nei giorni scorsi, con movimenti di persone da nord a sud Italia e assembramenti pazzeschi nei luoghi della movida, credo ne pagheremo le conseguenze la prossima settimana, quando finira’ il periodo di incubazione del virus. Mi preoccupano particolarmente Roma e Napoli”. Cosi’ Walter Ricciardi, membro dell’esecutivo dell’Organizzazione mondiale della sanita’ (Oms) e consulente del ministero della Salute, durante la trasmissione Agora’ su Raitre. Quanto all’aumento dei casi in Italia, prosegue Ricciardi, “dovremo aspettare almeno due settimane per vedere una diminuzione: questa settimana continueranno a aumentare; la prossima speriamo si stabilizzino, ma soprattutto vedremo altri paesi trovarsi nella situazione in cui era l’Italia”. Questo e’ “un problema mondiale, percio’ dobbiamo intraprendere azioni di contenimento e mitigazione tutti insieme, altrimenti il virus continuera’ a circolare”.