Coronavirus, muore il parroco contagiato al raduno di Atena Lucana. Il sindaco: Sia da monito a tutti

E’ morto don Alessandro Brignone, parroco di Caggiano, ricoverato da giorni all’ospedale di Polla e positivo al coronavirus. Si fa seria la situazione nel piccolo comune del Vallo di Diano, blindato con altri 3 (Sala Consilina, Polla e Atena Lucana) la scorsa settimana, dove il sindaco, Modesto Lamattina, ha disposto che per la spesa si esca una volta alla settimana. A darne conferma la Curia salernitana. Il prete faceva parte dei 19 contagiati nel Vallo di Diano, tutti partecipanti a un raduno catecumenale ad Atena Lucana lo scorso 4 marzo nel quale il gruppo di fedeli ha bevuto da uno stesso calice. Un episodio che ha provocato un ordinanza restrittiva nei quattro comuni che impedisce di uscire ed entrare in quei territori per contenere il contagio.”Nella solennità del Suo padre putativo Giuseppe, misteriosamente il Signore ha chiamato a Sé il nostro caro don Alessandro Brignone, parroco di Caggiano. “Ricoverato nell’ospedale di Polla, egli non ha superato la notte. Con grande dolore, ma nella fede suscitata da Colui che è risorto, lo ricorderemo tutti oggi particolarmente nella Santa Messa. Non sono ancora noti i particolari delle esequie, che ovviamente dovranno avvenire, come sempre in questo tempo, in forma strettamente privata come stabilito in questo tempo di emergenza. Non manchi il coraggio di andare avanti e di affidamento al Signore”, scrive Andrea Bellandi, arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno. “Il nostro quarto giorno di quarantena inizia nel peggiore dei modi. Questo nemico invisibile colpisce la nostra comunità in modo violento e drammatico. Ci stringiamo nel dolore a tutta la sua famiglia, in questo giorno della festa del papà ad un padre che perde un figlio. A tutta la famiglia vanno le nostre sentite condoglianze. Una perdita enorme per la nostra comunità, che non è solo un numero a livello nazionale. Che sia da monito, se non vogliamo continuare a piangere vittime, a quanti ancora irresponsabilmente continuano ad uscire malgrado gli ormai infiniti appelli di restare a casa!! DOVETE STARE A CASA!!!!”, il cordoglio del sindaco.