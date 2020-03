Coronavirus, Napoli: alle 12 suonano tutte le campane. Sepe: Momento grave ma non perdiamo la speranza

Da oggi a mezzogiorno tutte le campane della diocesi di Napoli suoneranno contemporaneamente “come segno di vicinanza” ai fedeli in questi giorni “di emergenza” per il coronavirus. Lo ha annunciato l’arcivescovo di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe, al termine della messa che è stata trasmessa dall’emittente televisiva “Canale 21”. Alla fine della celebrazione Sepe ha anche recitato una preghiera affidando al Signore gli ammalati, le famiglie e tutti gli operatori sanitari che in questi giorni sono in prima linea.

“Stiamo attraversando un momento grave e duro. Non possiamo ricevere i sacramenti, non possiamo svolgere le nostre attività pastorale e fare catechesi a favore dei bambini. Siamo privati della celebrazione eucaristica comunitaria. Tutto questo deve indurci a pregare ancora di più”. “La chiesa di Napoli non vi lascia soli – ha proseguito il cardinale Sepe rivolgendosi ai fedeli con un pensiero particolare agli ammalati- vi accompagna ma non perdiamo la speranza”.