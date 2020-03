Sono sospese le attività della Cardiologia riabilitativa dell’Ospedale Cardarelli di Napoli. Un medico del reparto è, infatti, risultato positivo al tampone per il coronavirus ed è stato necessario attivare la procedura di sanificazione dei locali. Anche per il personale del reparto è stata attivata la procedura. Al termine delle operazioni, il reparto di Cardiochirurgia riabilitativa tornerà in attività.