Coronavirus, Napoli: commercianti di Chiaia, giù le saracinesche per fermare il contagio. Ma alt alle tasse

“Il settore del commercio intende fare la sua parte in questo momento di crisi. In particolare gli associati di Confcommercio Chiaia District fra oggi e domani chiuderanno le proprie attività non essenziali per aiutare il contenimento del contagio. La crisi è forte e durerà ma siamo coscienti che prima verrà debellato il contagio e prima potremo riaprire le nostre attività e i cittadini potranno tornare a vivere in condizioni di normalità”. Lo ha dichiarato il vicepresidente di Confcommercio Napoli e presidente di Chiaia District Carla Della Corte. “Per affrontare questa situazione però è necessario anche da parte delle istituzioni un sostegno alle imprese. In particolare abbiamo già chiesto al presidente della Regione De Luca – ha aggiunto – di sostenere presso il governo le nostre proposte: sospensione di tasse e contributi per tutte le categorie almeno fino al 30 giugno; la cassa integrazione in deroga per le imprese di ogni settore per non dover licenziare i lavoratori in questo periodo di fermo che non sappiamo quanto durerà; un contributo economico, anche sotto forma di credito d?imposta, commisurato al calo di fatturato; la moratoria sui mutui, un aiuto per gli affitti. Abbiamo inoltre sensibilizzato il presidente De Luca affinché si possa sospendere o ridurre l’Irap per il 2020”.