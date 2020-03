Coronavirus, Napoli: contagio nel Comune di Quarto, almeno tre i positivi. Paura nella cittadina flegrea

Sono tre i dipendenti del Comune di Quarto, nell’area flegrea di Napoli, affetti da Coronavirus: per due di essi si è reso necessario il trasferimento in ospedale. Gli impiegati sono risultati positivi alla prova del tampone e ora cresce il timore in città per il possibile allargamento del contagio non soltanto tra i lavratori del Municipio. I tre, a quanto riporta il Mattino, lavoravano tutti nello stesso ufficio, insieme con altri diciannove impiegati, al momento tutti in quarantena in via precauzionale.

Nelle prossime ore, scrive il giornale napoletano, “dovrebbe essere noto anche l’esito di un tampone per un quarto dipendente. Il Comune di Quarto, dopo due giorni dedicati alla sanificazione degli uffici, così come disposto dal sindaco Antonio Sabino, è aperto nuovamente al pubblico dalla giornata di ieri”.