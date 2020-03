Coronavirus, Napoli: da oggi tamponi anche all’ospedale San Paolo

Da mezzogiorno di oggi il laboratorio dell’Ospedale San Paolo di Napoli effettuerà l’analisi dei tamponi per il covid19 di tutta l’area dell’Asl Napoli 1. Lo annuncia il direttore generale dell’Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva: “Il laboratorio – spiega – sarà attivo da oggi e servirà ad alleggerire il Cotugno che non dovrà più fare le verifiche su questi tamponi. Abbiamo avuto l’ok dalla Regione e in pochi giorni abbiamo adeguato il laboratorio. Siamo pronti a partire”. Il laboratorio era già presente all’Ospedale San Paolo, che si trova nel quartiere napoletano di Fuorigrotta, e l’Asl Napoli 1 ha effettuato un upgrade necessario dei macchinari ottenendo l’attrezzatura perfetta per verificare la presenza del virus nei tamponi. Da oggi pomeriggio, dunque, i tamponi effettuati nel territorio di competenza saranno portati al San Paolo. “Contiamo di dare risposte nella stessa giornata di effettuazione dell’analisi – spiega Verdoliva – grazie al grande impegno degli operatori sanitari del San Paolo. Sono stati proprio loro a segnalarci la possibilità di effettuare i tamponi e noi abbiamo accolto la loro grande disponibilità e professionalità. Il Cotugno ha svolto un ruolo incredibile in questi giorni e lo ringraziamo ma ora dobbiamo anche alleggerire quel lavoro”. Il tampone non si farà al San Paolo: “L’ospedale non diventa un pronto soccorso per il coronavirus – precisa Verdoliva – lì verranno portati dai sanitari i tamponi effettuati sui possibili pazienti e sugli operatori sanitari e verranno analizzati. Non bisogna andare fisicamente al San Paolo”.