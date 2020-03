Coronavirus, Napoli: docente di architettura contagiato. Rischio chiusura per la facoltà

Anche un docente della facoltà di architettura dell’Università Federico II risulta tra i napoletani contagiati dall’epidemia di coronavirus. A rivelarlo è la cronaca napoletana di Repubblica. E adesso il dipartimento di Architettura, la cui sede è a Palazzo Gravina in via Monteoliveto,è sotto osservazione da parte di Asl e Ministero della Salute: non è escluso che oggi possa chiudere i battenti. Il direttore Michelangelo Russo, riporta il quotidiano, invita alla calma, e rende noto di aver posticipato di una settimana l’inizio dei corsi del secondo semestre. Lo stesso Russo è a casa sua in quarantena.