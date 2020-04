Coronavirus, Napoli: droni dei carabinieri su Fuorigrotta per controllare gli assembramenti

Dopo Scampia, i droni dei carabinieri di Napoli per il controllo del rispetto delle misure anti contagio arrivano anche a Fuorigrotta. I militari delle rispettive compagnie hanno osservato le strade delle città avvalendosi del supporto del velivolo pilotato dai militari del 7° nucleo Elicottersiti carabinieri di Pontecagnano. L’obiettivo era di accertare eventuali assembramenti. I carabinieri hanno controllato le persone in strada constatando che la loro presenza fosse legittima. Hanno appurato – comunicano in una nota – come la cittadinanza di Fuorigrotta e Pozzuoli abbia preso coscienza del distacco sociale da osservare per evitare il contagio.