Coronavirus, Napoli: i Mecenati per l’Arte sostengono le mense delle chiese del Carmine e di Santa Lucia

Macs i Mecenati per l’arte, il cinema e lo sport hanno deciso di impegnarsi per le tante famiglie bisognose che in questo periodo stanno soffrendo a Napoli. Una raccolta fondi è stata lanciata in particolare per due associazioni di volontariato che già tanto stanno facendo per alleviare il disagio di tante persone fragili che chiedono aiuto. I fondi raccolti saranno destinati alle Associazioni Cabenus Onlus, di padre Giuseppe Carmelo (Parrocchia di Santa Lucia a mare) e O.CARM. ONLUS, di Padre Elia Alleva, con sede in piazza del Carmine .

“Si tratta di due realtà consolidate nel sostegno alle famiglie che stanno facendo uno sforzo straordinario per i meno fortunati e che hanno bisogno subito di atti concreti di vicinanza per offrire soprattutto pasti ogni giorno di questa terribile pandemia. Se ne hai la possibilità, apri il tuo cuore e dona insieme a M.A.C.S. per portare nelle case delle persone che ne hanno bisogno la concretezza della solidarietà. Da Cristiani rispondendo all’invito del Santo Padre ad operarci per i meno fortunati, laicamente attivando il nostro senso civico in favore di chi ha bisogno.

Ci salveremo assieme: nessuno si salverà da solo”. E’ questo il messaggio lanciato dal presidente di Macs, Roberto Dante Cogliandro che insieme ai tanti Mecenati che oggi si dedicano ai più deboli.

Il contributo può essere versato sul conto corrente intestato a:

M.A.C.S. – Mecenati per l’arte, per il cinema, per lo sport

Codice IBAN:

IT32D0623003549000057051878

Causale:

M.A.C.S. per Emergenza Covid-19

Per informazioni:

cell. 3298060683