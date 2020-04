Coronavirus, Napoli: i ristoratori vedono nero. Fabio Amabile (Hachè): Riaprire così significa fallire

“Siamo in una situazione drammatica, di difficoltà mostruosa. Se dovessimo ripartire in queste condizioni rischiamo solo il fallimento, il 35% dei ristoranti non riaprirebbe neanche”. E’ il grido d’allarme lanciato da Fabio Amabile, titolare del ristorante “Hachè” sul lungomare di Napoli, come tutti gli esercizi di ristorazione chiuso già da alcune settimane per l’emergenza coronavirus, ma, come spiega all’Adnkronos, preoccupato soprattutto per il futuro: “L’attuazione delle misure di sicurezza con il distanziamento tra clienti metterà spalle al muro tutti i ristoranti – spiega – perché il numero dei coperti, ammesso sempre che le persone scendano per strada, diminuirà per ogni attività commerciale. Noi, da 145 coperti, scenderemo a 55. Per reggere, avrò bisogno di una forza lavoro totalmente diversa da quello che ho attualmente. In caso di un 40% dei posti a sedere in meno, avrei bisogno del 50% dell’attuale forza lavoro, il che significa che dovrei senza dubbio licenziare metà dei dipendenti”.

Amabile elenca quindi una serie di problematiche: “Ad oggi non abbiamo avuto alcun indennizzo da parte dello Stato, a differenza di quanto è accaduto in altri Paesi dove è arrivato dopo una semplice richiesta in 24 ore, temiamo le lungaggini burocratiche per quanto riguarda cassa integrazione e possibili prestiti; poi, anche nel caso riuscissimo ad accedere al prestito, non saremmo più in grado di gestire a modo nostro l’attività, costretti a non poter licenziare e a dover limare le ore di lavoro tramite accordi sindacali. Inoltre non c’è stata alcuna norma dello Stato sui fitti, questo per qualsiasi attività commerciale. Cosa dovrei fare in queste condizioni, aprire il ristorante per doverlo poi chiudere dopo 48 ore?”. Quello dei ristoratori, conclude Amabile, “è un grido di dolore, in molti stanno già pensando di non riaprire più. Queste non sono più condizioni nelle quali un imprenditore può svolgere il proprio lavoro”.