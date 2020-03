Coronavirus, Napoli: igienizzato lo stadio San Paolo

Stamattina operatori specializzati della Napoli Servizi hanno provveduto ad igienizzare lo Stadio San Paolo, sia gli spalti che le zone interne oltre gli uffici, gli spogliatoi e i corridoi. Prosegue, dunque, l’attività di igienizzazione di alcune strutture pubbliche Comunali da parte della società partecipata. Per raggiungere le diverse zone dello stadio gli addetti hanno utilizzato diversi mezzi e attrezzature speciali: 4 zaini a spalla con nebulizzatori, 2 camioncini attrezzati con atomizzatore, 5 atomizzatori a mano elettrici, 2 nebulizzatori carrellati per raggiungere le aree non accessibili con gli autocarri.