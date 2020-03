Coronavirus, il direttore del Cardarelli: In malattia 33 dipendenti, non 249. Tra loro positivi e malati gravi

“Dei 739 medici impegnati a combattere l’emergenza legata al coronavirus e a tutte le altre patologie i medici assenti per malattia sono 33”. Lo chiarisce Giuseppe Longo, direttore generale dell’azienda ospedaliera Antonio Cardarelli di Napoli, in merito alla notizia data dai media di 249 operatori sanitari dell’ospedale che si troverebbero in malattia. “I numeri, certificati e verificabili, riferiscono – prosegue Longo – di un organico di 739 medici dei quali 276 impegnati nel dipartimento di Emergenza Urgenza Dea”. Dei 33 rusultanti in malattia “17 operano nel dipartimento di Emergenza Urgenza Dea e altri 16 sono invece assegnati ad agli altri dipartimenti assistenziali. È bene rilevare anche che dei 33 medici attualmente in malattia 4 sono affetti da anni da gravi patologie e 4 sono stati accertati Covid-19 positivi”.