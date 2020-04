Coronavirus, Napoli: in città 679 contagi (8 più di ieri), 37 morti (+1) e 80 guariti

Ci sono 679 persone positive al nuovo coronavirus nella città di Napoli, otto più di ieri. Nelle ultime 24 ore si è registrato anche un nuovo decesso, con il numero dei morti positivi al Covid-19 che sale a 37. È quanto emerge dai dati diffusi dal Comune di Napoli e aggiornati alle 12 di oggi. A Napoli città ci sono 80 persone clinicamente guarite e otto, una più di ieri, che risultano negative ai tamponi. Le persone ad oggi ricoverate in ospedale per il Covid-19 sono 162, di cui 14 in terapia intensiva. Gli asintomatici sono 106, 472 persone sono in isolamento domiciliare.