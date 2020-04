Coronavirus, Napoli: in porto nave con 780 marittimi. Accertamenti sanitari in corso

Sono in corso al porto di Napoli le operazioni di bordo della Costa Mediterranea, nave partita il 15 marzo da Saint Louis, Mauritius, e approdata questa mattina poco dopo le 7,30 nello scalo marittimo partenopeo. A bordo, apprende la Dire, ci sono 780 persone, tutti membri dell’equipaggio, e nessun passeggero. Sono in corso le verifiche sanitarie, con i medici dell’ufficio di sanità marittima, operazione necessaria per il via libera allo sbarco. La Costa Marittima è una nave che, nel corso dell’inverno, organizza crociere di 14 giorni tra Mauritius, Seychelles, Madagascar, Reunion. L’ultima crociera si è conclusa il 13 marzo, dopodiché, a seguito della sospensione delle attività per l’emergenza coronavirus, non sono più saliti a bordo passeggeri. Nelle prossime ore è previsto lo sbarco presumibilmente dei marittimi di nazionalità italiana ed europea.