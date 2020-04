Coronavirus, Napoli, intesa con 42 strutture d’accoglienza: 154 posti letto gratis per medici e infermieri

A Napoli pronti 154 posti letto gratuiti per medici, infermieri e personale sanitario che abbiano necessità di alloggiare in città. Gli uffici del Dipartimento turismo e beni culturali stanno contrattualizzando le 42 le strutture alberghiere ed extra alberghiere che hanno già risposto alla manifestazione d’interesse pubblicata dal Comune per dare ospitalità a chi ne abbia necessità, sia per i residenti di Napoli e della Campania sia per il personale non residente nella regione. Moltissimi i contatti del personale medico e paramedico che sono stati già presi con le strutture che da 24 ore sono operative. Il Comune si farà carico delle spese delle utenze delle strutture e di sanificazione di inizio e fine del soggiorno del personale medico e paramedico che sarà ospitato gratuitamente. L’elenco delle strutture che hanno aderito è pubblicato sul sito web del Comune e l’assessorato al Turismo non esclude una ulteriore manifestazione di interesse.